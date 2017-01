Recém-promovido Cheng Fung empata Benfica e Monte Carlo isola-se na liderança

As águias viram o onze “canarinho” fugir na liderança da Liga de Elite, sendo que o C.P.K., que só joga na quarta, pode igualar o Monte Carlo. Com uma vitória por 2-1, o Sporting garantiu o primeiro triunfo da época.

Fotografia: Bessa Almeida;

Benfica e Cheng Fung empataram a um golo no Campo da Universidade de Ciência e Tecnologia no sábado, em jogo a contar para a 2.ª jornada da Liga de Elite. A partida assumiu contornos dramáticos com o Cheng Fung a sofrer um golo aos 88 minutos, mas a conseguir empatar dois minutos depois, através de um livre do defesa brasileiro Timba.

O Benfica entrou à procura da segunda vitória na edição de 2017 da Liga de Elite e com o estatuto de campeão de Macau assumiu desde cedo o comando do encontro, com uma maior posse de bola. Por outro lado, o Cheng Fung apostava nos contra-ataques, principalmente conduzidos por Roni e Fabrício.

Aos 88 minutos, a formação encarnada cruza para a área adversária, onde Leonel assiste Nicholas Torrão, que em posição regular, coloca a equipa de Henrique Nunes na frente. O lance foi muito contestado pela formação do Cheng Fung, mas há um defesa da formação a colocar o dianteiro internacional em jogo no momento do passe de cabeça.

Dois minutos depois – e quando o Cheng Fung procurava desesperadamente atacar – o árbitro apita para falta à entrada da área do Benfica. Na marcação do livre, em posição frontal, Timba remata directamente à baliza com a bola a bater à frente do guarda-redes e a entrar, num lance em que Tai Chou Tek, guardião das águias, ficou muito mal na fotografia.

No restante tempo de compensação, Nicholas Torrão ainda dispôs de uma oportunidade no último reduto adversário, mas acabou por rematar com o pé direito ao poste do Cheng Fung.

O deslize do Benfica foi aproveitado pelo Monte Carlo que derrotou ontem o Ka I por 5-2 e assumiu a liderança da Liga de Elite com seis pontos.

Os golos que valeram a liderança ao onze “canarinho” foram apontados por Wilson (22’) Leandro Andrade (41’), Neto (65’ e 87’ g.p.) e Chong Wai Kin (70’). Para o Ka I marcaram William (69’ g.p.) e Christopher (90’).

A 2.ª ronda marcou igualmente a estreia do Sporting a vencer na edição de 2017 da Liga de Elite. Os leões de Macau superiorizaram-se perante a Polícia por 2-0, com Tony a ser o homem do encontro.

O Sporting entrou da melhor forma na partida e aos cinco minutos o atleta marcou o primeiro tento. Tony voltou a estar em destaque na recta final da segunda parte, ao bisar a quatro minutos do intervalo.

A perder por 2-0 à entrada para a etapa complementar, o melhor que a Polícia conseguiu fazer foi reduzir a diferença no marcador para 2-1, aos 54 minutos através de Lei Chi Wa. No entanto a formação não conseguiu evitar a segunda derrota em outros tantos jogos.

Os restantes jogos da 2.ª jornada, Kei Lun-Lai Chi e C.P.K.-Sub 23, estão agendados para quarta-feira às 19h00 e 21h00, respectivamente. Em caso de vitória o Chao Pak Kei iguala o Monte Carlo na liderança.