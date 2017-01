O compartimento reservado para a recolha do lixo do edifício Tai Fung San Chuen foi ontem parcialmente consumido pelas chamas, numa ocorrência que levou à evacuação dos moradores de cerca de 100 apartamentos. As autoridades suspeitam que na origem do incêndio tenha estado a queima de oferendas – como notas de papel – que acabou por se propagar a outros matérias que estavam no compartimento. Apesar do aparato causado pelo fumo não se registaram vítimas nem feridos.

