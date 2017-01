Prémios Nobel discutem vida e ciência com alunos da Universidade de Macau

O biólogo israelita Aaron Ciechanover e o bioquímico israelo-americano Arieh Warshel, vencedores do Prémio Nobel da Química de 2004 e 2013, respectivamente, estiveram na Universidade de Macau (UM) na sexta-feira passada, a falar com os alunos que foram admitidos na maior instituição de ensino superior do território através do Esquema de Admissão por Recomendação do Director.

“A Universidade espera que as palestras dos prémios Nobel possam aumentar os conhecimentos científicos dos estudantes, alargar os seus horizontes, e prepará-los para os seus estudos na UM”, sustenta a instituição, num comunicado de imprensa.

Durante o seu discurso, Ciechanover partilhou algumas das suas experiências de vida com os alunos, e defendeu que o trabalho era o seu passatempo. O biólogo advertiu os estudantes para que não fizessem da “conquista de prémios” uma meta nas suas actividades.

Ciechanover também deu uma outra palestra acerca dos avanços na investigação biomédica, na Faculdade de Ciências da Saúde, numa sessão que atraiu membros da faculdade, estudantes, professores, investigadores e público em geral.