População de colhereiros estabilizou nas quatro dezenas

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental apresentou uma passadeira de madeira a norte da Zona Ecológica II do Cotai, que irá permitir ao público apreciar de perto a fauna e flora das zonas húmidas do mangal. O colhereiro-de-cara-preta é uma das grandes atracções da reserva ecológica do Cotai.

Rodrigo de Matos

São entre 40 e 50 os espécimes de colhereiro-de-cara-preta (Platalea minor) que este Inverno passaram por Macau. Os números relativos à ave de arribação são semelhantes aos verificados no ano passado, revelou ontem a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) ao PONTO FINAL.

As últimas estatísticas foram fornecidas por especialistas de conservação ambiental ontem durante uma visita guiada à segunda das Zonas Ecológicas do Cotai, uma área de mangal por onde todos os anos costumam passar os colhereiros, entre outras espécies. Os números evidenciam o que parece ser a manutenção da população de uma espécie que é protegida na República Popular da China por se considerar estar em vias de extinção. Em 2013 e em 2014, o número de colhereiros que passaram por Macau foi, recorde-se, particularmente elevado, registando-se um pico superior a seis dezenas, devido a uma onda de frio no Continente: “Este ano, podemos já confirmar que o número dessas aves que passam por Macau foi semelhante ao que se tem registado nos últimos anos. Não houve grande variação”, adiantou Tam Vai Man, director da DSPA, em conversa com o PONTO FINAL, à margem do evento de ontem. Durante a iniciativa foi apresentada uma passadeira de madeira a norte da Zona Ecológica II (adjacente à Ponte Flor de Lótus do Cotai) a uma distância conveniente do espaço de permanência das aves migratórias. A via, com dois metros de largura e 110 metros de comprimento, irá permitir ao público apreciar, a uma distância relativamente curta, os animais e plantas associados às zonas húmidas do mangal.

Relativamente à protecção das espécies, a Direcção de Serviços de Protecção Ambiental, de acordo com o seu director, tem também “tomado medidas no ecossistema das zonas ecológicas para enriquecer as condições naturais para que essas espécies de aves encontrem ali mais alimento”.

Recrutados mais 20 “fãs ambientais”

No âmbito da visita de ontem, foi realizada também a cerimónia de admissão de mais 20 “fãs ambientais”, resultantes da terceira fase de recrutamento de pessoal para a linha da frente responsável por prestar apoio ao serviço de visitas guiadas nas Zonas Ecológicas no Cotai. Foram ainda galardoadas com louvores 11 pessoas que se destacaram no exercício dessas mesmas funções no último ano. Desde 2012, ano em que a Zona Ecológica I abandonou o regime de gestão fechada para ficar aberta de forma condicionada ao público, registou-se o acesso de mais de 10 mil visitantes no âmbito de actividades de ensino.