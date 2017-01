Pescadores preocupados com prolongamento do período de defeso

Macau vai associar-se às directivas emanadas pelo Governo Central no sentido de prolongar a época de defeso da pesca por um período nunca inferior a três meses. A decisão não agrada, no entanto, aos pescadores locais.

Ho Kam Shing, proprietário de uma das embarcações que se encontram fundeadas no Porto Interior, está convicto que a capacidade de subsistência dos pescadores do território será inevitavelmente afectada pela medida se o Governo não avançar com mecanismos de compensação. Ho teme que muitos dos trabalhadores do sector procurem alternativas noutros domínios e que os pescadores mais velhos optem por pendurar as redes e deixar a fauna.

Chan Meng Kam, vice-director da Associação de Auxílio Mútuo dos Pescadores de Macau, disse à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que o período de paragem tem efeitos negativos não apenas sobre a moral dos homens, mas também sobre a saúde das máquinas. O responsável, que não tem qualquer relação com o deputado com o mesmo nome, explicou que se as embarcações de pesca ficarem paradas por um período superior a três meses o motor e as restantes componentes mecânicas poderão ressentir-se dos efeitos da corrosão associada à salinidade do mar. Apesar de não disporem praticamente de rendimentos durante um período de três meses, os pescadores vêm-se obrigados a conduzir trabalhos de manutenção constantes para evitar problemas que, em casos extremos, podem resultar em prejuízos da ordem das várias dezenas de milhares de patacas.

O dirigente da Associação de Mútuo Auxílio dos Pescadores de Macau lembra que o Governo tem responsabilidades no prolongamento do período de defeso da actividade pesqueira e pede, por isso, que promova acções de formação e actividades alternativas. A utilização dos navios pesqueiros para actividades turísticas é uma das soluções propostas por Chan Meng Kam.