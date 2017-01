Paquistão: Atentado matou pelo menos 25 pessoas

As autoridades paquistanesas elevaram ontem para 25 o número de mortos na sequência da explosão de uma bomba, este sábado, num popular mercado na região tribal noroeste do Paquistão, depois de três feridos terem morrido durante a madrugada.

Uma bomba explodiu no sábado num mercado muito frequentado de produtos frescos da predominantemente xiita cidade de Parachinar, capital da região tribal de Kurram, perto da fronteira com o Afeganistão. O ataque provocou ainda mais de 50 feridos, alguns dos quais com gravidade.