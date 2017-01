MP nega irregularidades em contratos de obras de decoração

O Ministério Público negou a existência de “irregularidades em procedimentos de concessão de obras de decoração interior de instalações”. O órgão judicial reagiu na sexta-feira, através de um comunicado de imprensa, à carta que Ho Chio Meng alega ter recebido com uma denúncia sobre a contratação de serviços com base na ligação entre um dirigente de topo do organismo e o dono da alegada empresa.

Apesar do comunicado ser parco em informações sobre as acusações, o Ministério Público garante que desde 20 de Dezembro de 2014 que “tem tomado activamente várias medidas, no sentido de aperfeiçoar os procedimentos de concessão de obras e aquisição de bens e serviços, assegurando a respectiva legalidade e elevando a transparência dos mesmos”.

No que diz respeito às despesas públicas, o MP diz ainda que dá as boas-vindas à “supervisão através dos respectivos mecanismos e da sociedade”.