Motoristas profissionais insistem no fim da importação de trabalhadores não-residentes

Na tarde de ontem, cerca de 40 a 50 manifestantes saíram à rua para lutar contra o “aumento abusivo” nas taxas de remoção e de reavaliação de veículos e exigir um ponto final na política de importação de motoristas profissionais não-residentes. Iam Weng Hong, organizador do protesto, deu o mote à manifestação a garantir, de altifalante em mão, que a palavra “resignação” não consta do dicionário dos profissionais do volante do território: “Nós nunca vamos ceder, pelos nossos direitos e dos cidadãos!”.

Iam Weng Hong, responsável pela comissão preparatória da Associação dos Motoristas Profissionais de Macau, defendeu que os aumentos das taxas de serviço associadas ao sector dos transportes constituem um desafio para os residentes de Macau que têm viatura própria: “O aumento abusivo [das taxas] afecta muito os proprietários de veículos e os moradores locais”, sublinhou, em declarações à imprensa. “Uma vez que o veículo esteja bloqueado, temos que pagar 1500 patacas, quanto precisamos de ganhar para pagar essa penalidade?”.

O responsável defendeu ainda que o Governo está a tentar resolver o problema do excesso de viaturas em Macau da pior forma possível: “Isto quer dizer que não devemos comprar veículos no futuro, devemos abandonar esta ideia. Isso significa que o carro tem sido um produto de luxo?”

O protesto de ontem teve início no Parque Iao Hon às 14h15 e contou com uma adesão muito menos significativa do que aquela que Iam Weng Hong esperava (cerca de 600).

Cheng Kuok Pun, motorista profissional na casa dos 50 anos, perdeu o emprego como condutor de autocarro de turismo há três meses e está desempregado desde então: “Procuro todas as oportunidades de trabalho, não importa se para autocarro público ou turístico. Mas até agora ainda ninguém me deu emprego”. Cheng diz que o salário ideal para alguém com a sua experiência seria de 30 mil patacas.

Ao Ieong Kuong Chin, de 60 anos, é decorador. Durante o mês de janeiro, foi multado em 1700 patacas por estacionar o seu carro num lugar com parquímetro durante demasiado tempo: “Eu não tenho dinheiro para um espaço de estacionamento mensal, é mais caro do que o arrendamento”, disse Ao Ieong. “(O Governo) não pode pressionar os pobres e só permitir que os ricos tenham um carro, porque toda a gente quer um carro”.

O protesto terminou por volta das 15h15, com a entrega de uma petição ao Governo. Após a manifestação, Iam Weng Hong falou da situação difícil dos motoristas dos autocarros dos casinos, alegando que o seu salário e horas de trabalho não são proporcionais: “Se trabalhar oito horas por dia, sem trabalhar horas extras, com um dia de folga a cada semana, o motorista pode ganhar 15.000 patacas”, explica o responsável. “Na verdade eles têm que trabalhar horas extras, como 12 horas, se não o salário não é suficiente, mas mesmo assim, eles podem ganhar apenas 20.000 patacas por mês. Se o Governo importar motoristas não-locais, o salário será ainda mais pressionado, então o que devemos fazer?”, questiona Iam Weng Hong. E.G.