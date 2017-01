Motorista nega tentativa de fuga do ex-Procurador

O julgamento de Ho Chio Meng prosseguiu na sexta-feira no Tribunal de Última Instância (TUI), com o colectivo de juízes a ouvir o motorista do antigo Procurador do Ministério Público (MP). Mo Zhi Cheng respondeu na qualidade de testemunha sobre a alegada tentativa de fuga que resultou na prisão preventiva do antigo procurador do Ministério Público quase há um ano. O condutor nega essa hipótese.

O episódio reporta-se à manhã de 26 de Fevereiro de 2016. Mo Zhi Cheng, motorista do MP que conduziu Ho Chio Meng ao Terminal Marítimo do Porto Exterior no dia da detenção, garantiu que nada o fazia suspeitar que o ex-Procurador se preparava para fugir de Macau. Pelo contrário, o motorista diz ter ficado convencido de que se tratava de uma deslocação “normal” à vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, até porque Ho Chio Meng não levava bagagem nem aparentava qualquer sinal de nervosismo. Além do mais, lembra Mo Zhi Cheng, tinha ficado combinado que iria buscar o ex-Procurador ao Terminal Marítimo no final do dia, noticiou a Rádio Macau.

Ainda assim, após mais de um ano de investigações por alegada corrupção, o Tribunal de Última Instância decidiu na altura colocar o ex-Procurador em prisão preventiva por risco de fuga, abalando Macau com aquele que é considerado o segundo maior escândalo de corrupção no território, a seguir ao caso do ex-secretário Ao Man Long.

À versão do motorista, Ho Chio Meng acrescentou que o bilhete de barco para Hong Kong, comprado de véspera através do Gabinete do Procurador, era de ida e volta.

Na versão do Ministério Público, apresentada horas depois, na recta final da sessão de julgamento, a acusação garantia que o bilhete era apenas de ida e que Ho Chio Meng se preparava para sair de Macau não de barco, mas de helicóptero, noticiou a Rádio Macau.

Ho Chio Meng defendeu-se, explicando que o plano inicial era ir a Hong Kong e voltar de barco, mas entretanto recebeu um telefonema sugerindo que poupasse tempo e fosse de helicóptero pois, à tarde, teria um encontro “muito importante” com um deputado. “Não ia fugir”, garantiu.