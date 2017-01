Instituto da Habitação quer melhorar acessibilidade para idosos e deficientes

O Instituto de Habitação vai reforçar gradualmente a luta às barreiras arquitectónicas com a instalação de equipamentos para idosos, deficientes e utilizadores de cadeiras de roda. Os elevadores equipados com sistemas sonoros e indicações em braille também serão uma aposta nos edifícios de habitação pública a construir no futuro. O Instituto de Habitação também avançou à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que serão incorporados botões em ‘braille’ e altifalantes em mais de 140 elevadores em edifícios de habitação social já existentes.

