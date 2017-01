Indivíduo de 23 anos provoca incêndio em edifício da Areia Preta

Um indivíduo de 23 anos, trabalhador não residente em Macau, esteve ontem na origem de um incêndio no Edifício Jardim San Pou quando atirou uma beata acesa para um monte de papel que se encontrava à entrada do prédio. O assistente de cozinha vai ser apresentado hoje ao Ministério Público, onde deverá responder por comportamento negligente.

Cerca de cinco minutos depois de terem sido atiradas para a caixa de papel, as beatas e cinzas acabaram por originar um incêndio que acabou por obrigar à intervenção dos bombeiros, pouco passava das seis da manhã de domingo.

O autor do incêndio foi identificado depois da Polícia Judiciária ter visto as imagens de videovigilância do local. Confrontado com as acusações o homem explicou que tinha por habito fumar nos intervalos das funções que desempenhava num restaurante situado no prédio.