Imprensa da Coreia do Norte investe Trump mas não tece juízos de valor

Os meios de comunicação social estatais da Coreia do Norte noticiaram este domingo a investidura do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas abstiveram-se, porém, de fazer qualquer avaliação sobre o novo inquilino da Casa Branca.

“Donald Trump, do Partido Republicano, foi investido como 45.º Presidente dos Estados Unidos a 20 de Janeiro, numa cerimónia que teve lugar em Washington”, escreveu o jornal Rodong, diário oficial do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte.

O jornal, à semelhança de outros ‘media’ estatais – como a agência de notícias KCNA ou a televisão KCTV – não teceu em nenhum momento qualquer comentário significativo ou juízo de valor sobre a nova administração norte-americana.

Os órgãos de comunicação social do regime liderado por Kim Jong-un oferecem uma informação muito limitada do exterior, mas foram habituais, nos últimos anos, as ameaças contra os Estados Unidos e os insultos e desqualificações contra o anterior Presidente, Barack Obama.

Analistas consideram que Pyongyang adoptou uma postura mais cautelosa até conhecer, em detalhe, a estratégia política de Donald Trump relativamente à Coreia do Norte.