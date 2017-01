Grupo musical de tributo aos Abba sobe ao palco do Venetian em Maio

Uma das bandas mais bem sucedidas de tributo aos Abba chega a Macau para uma série de concertos com um alinhamento onde constam alguns maiores êxitos do grupo sueco de música pop. Com quase três décadas de estrada, os Björn Again sobem ao palco do Teatro do Venetian para dois espectáculos agendados para o dia 12 e 13 de Maio.

O grupo musical, oriundo da Austrália traz ao território a digressão “Björn Again – The Ultimate ABBA Experience”, um espectáculo onde se misturam sons, coreografias e figurinos que transportam o público para os anos 70. Momentos cómicos também fazem parte do concerto que a revista Time Out de Nova Iorque define como “um dos espectáculos mais divertidos da actualidade”, lê-se em comunicado da operadora Sands Resorts.

Agendadas para o dia 12 e 13 de Maio, sexta-feira e sábado, as duas actuações têm início marcado para as 20h. Os bilhetes já estão à venda e os preços oscilam entre as 180 e as 480 patacas.