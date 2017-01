Grito uníssono pelos direitos das mulheres e das minorias ecoou em Macau

A “Marcha das Mulheres” – que no passado sábado levou milhões às ruas das cidades norte-americanas e um pouco por todo o mundo – avançou também sobre as artérias de Macau. Cerca de uma centena de pessoas marcharam entre as Casas-Museu da Taipa e os empreendimento das Sands China em Macau, em protesto contra a retórica isolacionista e de ódio repetida por Donald Trump.

Sílvia Gonçalves

Juntaram-se no anfiteatro a céu aberto das Casas-Museu da Taipa e marcharam estrada fora pela zona onde se alinham os casinos, até ao exterior do Venetian. Não se deixaram intimidar pelo reforço de segurança que lhes antecipava a chegada. Empunharam cartazes onde se lia: “Mulheres bem comportadas não fazem história” ou “Homens de qualidade não temem a igualdade”.

Homens, mulheres, crianças. Diz quem lá esteve que seriam cerca de uma centena. Em todo o mundo foram milhões, numa iniciativa que se repetiu em mais de 60 países. No primeiro dia em funções de Donald Trump na presidência norte-americana, os gritos inundaram as ruas, contra a misoginia, a xenofobia, a homofobia e todas as formas de ódio de que Trump se fez porta-estandarte. O virar de página nos Estados Unidos já aconteceu, mas o mundo promete manter-se vigilante.

“Eu fiquei encantada por ver a quantidade de pessoas que apareceram, não apenas de Macau, mas havia umas quantas pessoas que vieram de Hong Kong, e também de Singapura e Taiwan. Talvez já estivessem em Macau, mas houve quem viesse de Hong Kong para Macau só para a marcha”, contou Christina Kimont ao PONTO FINAL.

A canadiana de 37 anos, que participou com a família na “Women’s March Macau (Marcha das Mulheres Macau)”, transmite a mensagem propagada ao longo daquele início de tarde, da Taipa Velha até ao império de jogo de Sheldon Adelson, um dos que mais contribuíram para a campanha do novo presidente norte-americano: “Dissemos que certamente não ficaremos em silêncio enquanto os direitos são retirados às mulheres. Não ficaremos em silêncio enquanto eles retiram às mulheres o direito à saúde, enquanto retiram direitos a gays, lésbicas, transsexuais e a pessoas negras. Tivemos uma boa intersecção de pessoas que representam vários problemas, dos direitos homossexuais ao ambientalismo e, claro, dos direitos das mulheres”.

O número dos que responderam à chamada de um evento criado no Facebook no início da passada semana, surpreendeu a canadiana, há dois anos a residir em Macau: “Eu diria que éramos provavelmente cerca de 100 pessoas. Foram mais do que eu estava à espera. Eu não sabia o que esperar, na verdade. Estou muito contente não só pelo número de pessoas que estavam lá, mas pelo entusiasmo que trouxeram”.

Christina Kimont descreve um percurso percorrido sob observação de um aparato de segurança apertado: “Começamos nas Casas-Museu da Taipa porque percebemos que devido a alguma divulgação, as pessoas dos casinos do Sands estavam conscientes da nossa ida e não estavam muito contentes. Por isso começamos em frente das Casas-Museu, no anfiteatro, juntamo-nos, tiramos algumas fotografias, fizemos alguns discursos e depois marchamos da Taipa Velha, ao longo da estrada, até à frente do Venetian. E não paramos frente ao Venetian porque havia muita segurança lá. Marchamos ao longo do Venetian e depois atravessamos a estrada até ao City of Dreams e dispersamos. Ao todo foram uns 90 minutos”, explica a manifestante.

Os seguranças presentes não abordaram o grupo, mas convidaram uma das manifestantes a retirar-se de propriedade da Sands: “Quando a marcha terminou, uma mulher de Hong Kong estava a pôr o cartaz na sua mochila, e ainda estava em instalações da Sands, e alguns seguranças escoltaram-na para sair. Para além disso, não houve nenhuma interacção”, contou Christina.

O discurso inaugural de Donald Trump, proferido na passada sexta-feira durante a cerimónia de tomada de posse, no Capitólio, não acrescentou surpresa a Christina Kimont: “Foi exactamente tão grotesco como eu estava à espera. Foi pleno de palavras de ódio e racismo e uma visão pessimista do que o país representa. Instilou muito medo e dúvida entre os seus seguidores, eu diria. Porque falou sobre fortalecer as fronteiras e colocar a América primeiro. Todas as frases que usou estavam desenhadas para criar um ponto de vista isolacionista”, considerou a canadiana.

A “Marcha das Mulheres”, que aconteceu um dia depois de Trump ter prestado juramento como 45º Presidente dos Estados Unidos, percorreu no sábado centenas de cidades, em mais de 60 países. Em Washington DC, o cortejo terá contado com a participação de cerca de meio milhão de pessoas, tendo Nova Iorque registado um número semelhante. Já em Los Angeles, a polícia apontou para mais de meio milhão e os organizadores falaram em 750 mil pessoas. O porta-voz da polícia da cidade, Andrew Neiman, citado pela Agência Lusa, afirmou tratar-se da maior concentração a que se assistiu na cidade nos últimos 30 anos. A par com Londres ou Paris, também Lisboa foi palco de uma marcha contra Trump. Em Portugal o protesto estendeu-se ainda às cidades do Porto, Braga, Coimbra e Faro.