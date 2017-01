Governo exclui cidadãos dos processos de tomada de decisão, acusa Agnes Lam

Agnes Lam colocou ontem em discussão no Macau Art Garden o que considera ser a falta de envolvimento dos cidadãos nas decisões governativas, a ausência de planeamento urbanístico e um insuficiente investimento na cultura. Os temas foram debatidos numa mesa-redonda organizada pela Associação Energia Cívica de Macau, a que a analista e docente universitária preside.

Sílvia Gonçalves

A Associação Energia Cívica de Macau realizou ontem uma mesa-redonda onde foi questionado o que Agnes Lam diz ser a falta de envolvimento dos cidadãos nas decisões tomadas pelo Executivo. A académica apontou como exemplo a recente actualização das taxas de remoção e depósito de veículos. A analista e docente da Universidade de Macau criticou ainda o que diz ser a ausência de planeamento urbanístico no território e a falta de investimento na área da cultura. Putativa candidata à Assembleia Legislativa, Agnes Lam pretende deixar para mais tarde o anúncio formal da sua candidatura às próximas eleições legislativas. Falta-lhe fechar a equipa de uma lista que será por si encabeçada.

“Hoje colocaremos em cima da mesa vários pequenos casos, como o novo esquema de punição para o estacionamento ilegal. E também a discussão em torno da nova Biblioteca Central. Vamos falar sobre algumas coisas que faltam sistematicamente”, explicou Agnes Lam ao PONTO FINAL, momentos antes do início de uma sessão inteiramente conduzida em cantonense. A professora universitária explicou porque entende que o modo de actuação do Executivo falhou no modo de aplicação do recente ajustamento das taxas: “Porque tem o Governo tantas consultas, mas quando diz respeito à punição, ao dinheiro que os cidadãos vão pagar, aí já não é preciso nenhuma consulta? Podemos dizer que esses aumentos são descuidados, mas ao mesmo tempo também implicam que a nossa lei, que o nosso sistema falhou”.

A investigadora, que ontem integrou o painel de oradores da mesa-redonda, mostrou-se apologista de ajustamentos graduais: “O Governo diz que não aumentou as taxas durante duas décadas, mas porque não podem aumentar anualmente e apenas segundo a inflação? Portanto, precisamos de ter um mecanismo para fazer coisas como essas, e não esperar até que um dia eles decidam que não o fizeram durante muito tempo e portanto fazem-no, apenas. Eles não deviam apenas aumentar o valor, mas apresentar uma justificação. Eles basicamente falharam ao comunicar com as pessoas desta forma”, defendeu.

Também o projecto de construção da nova Biblioteca Central estaria em discussão no debate, enquadrado no que a analista entende ser a falta de planeamento da cidade: “Vamos falar desse plano enquanto amostra, para dizer que, mesmo que agora tenhamos uma Lei do Planeamento Urbanístico, não temos de facto um planeamento da cidade, nem sequer temos um planeamento urbanístico na nossa mente. Eles têm estado a fazer isto, não o comunicaram suficientemente com o público, para deixar que as pessoas saibam que é algo que ainda está a decorrer”, defende Agnes Lam.

A cultura, na vertente mais ampla do investimento, foi também abordada na tarde ontem: “Não temos recursos suficientes para as questões da cultura. O investimento não é suficiente, penso que precisamos de fazer mais. Se realmente estamos a criar uma indústria cultural, temos que investir mais na educação, em infraestruturas, em recursos. Essas coisas não podem ser deixadas para trás à esperar até termos dinheiro, até termos os recursos. Isso é algo que devia estar no Plano Quinquenal do Governo, em qualquer tipo de planeamento, de uma forma mais enfática. Deviam dar-lhe mais ênfase, para tornar as coisas mais claras”, assinalou.

Com a panóplia de temas ontem colocada em debate, a Associação Energia Cívica pretende alertar para o que entende ser o necessário reforço do diálogo entre o Governo e a população: “Isto é apenas uma amostra, para lhes dizermos que ainda precisamos de reformar a legislação das consultas públicas e precisamos de ter um melhor sistema para envolver os cidadãos, para falar com eles, ter diálogo. E também precisamos de ter um melhor sistema para realmente lidar com alguns recursos, de que precisamos no longo prazo”.

O tom eleitoralista não é acompanhado, para já, de uma confirmação. Agnes Lam atira para mais tarde o anúncio oficial da sua candidatura às próximas legislativas: “Não queremos anunciá-lo agora, por isso vamos anunciar mais tarde, de uma forma mais formal”, explicou.

A futura candidata não assume, contudo, a possibilidade de isso acontecer já no próximo mês: “Talvez mais tarde, quando tivermos a equipa. Quando as coisas estiverem mais prontas, vamos anunciá-lo”. Falta fechar uma lista ainda em formação, explicou: “As coisas ainda não estão resolvidas, por isso nos estamos activamente a tentar organizar. Eu pessoalmente gostaria de concorrer, mas ainda tenho que formar equipa”, confessou Agnes Lam.