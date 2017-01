A secretaria para a Administração e Justiça reiterou na sexta-feira que o Governo está a ultimar a criação da Comissão de Assuntos Eleitorais do Assembleia Legislativa. Sónia Chan assegura que o organismo deve ser criado ainda antes do final deste mês. A nova Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa, recorde-se, foi aprovada em meados de Dezembro e entra em vigor em 29 do mesmo mês.

