Economia deve crescer 3,2 por cento este ano, estima Universidade de Macau

A maior instituição de ensino superior do território prevê que a economia do território possa crescer 3,2 por cento este ano, após dois anos de contracção. O cenário traçado pela Universidade de Macau afigura-se mais positivo que o traçado pelo Fundo Monetário Internacional.

A Universidade de Macau (UM) prevê que a economia do território regresse ao crescimento positivo em 2017, antecipando uma expansão de 3,2 por cento, e baixas taxas de inflação e desemprego.

Esse valor situa-se no intervalo entre uma previsão mais pessimista – de queda de 6,9 por cento – e uma mais optimista de crescimento de 13,2 por cento, explica o Departamento de Economia da maior instituição de ensino superior do território que apresentou, na sexta-feira, a sua perspetiva macroeconómica de Macau para 2017.

O cenário traçado afigura-se bastante mais positivo do que o antecipado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), apesar do Departamento de Economia da Universidade de Macau ressalvar que os dados sinalizam a possibilidade de haver um “contínuo ajustamento” do crescimento económico de Macau em 2017, pelo que a previsão será actualizada para reflectir eventuais mudanças.

Arrastada pelo desempenho da indústria do jogo, a economia de Macau entrou em queda no terceiro trimestre de 2014, ano em que, pela primeira vez desde a transferência do exercício de soberania de Portugal para a China, em 1999, o Produto Interno Bruto (PIB) diminuiu (-1,2 por cento). Em 2015, o PIB caiu 21,5 por cento.

Já no primeiro e segundo trimestres de 2016 contraiu-se 12,4 por cento e 7 por cento, respectivamente, em termos anuais homólogos.

Ao fim de dois anos de contracção, a economia de Macau voltou a crescer, com o PIB a aumentar 4 por cento no terceiro trimestre de 2016. Os dados relativos ao quarto trimestre e ao cômputo do ano passado vão ser publicados no início de Março.

O FMI estimou, em Outubro, que a economia de Macau iria cair 4,7 por cento em 2016, antes de retomar o crescimento positivo este ano (+0,2 por cento).

As receitas dos casinos caíram em 2016 pelo terceiro ano consecutivo, mas a parte final do ano mostrou sinais de recuperação da indústria que constitui o principal motor da economia de Macau, com Dezembro a marcar o quinto mês consecutivo de subida das receitas em termos anuais homólogos.

Na perspectiva macroeconómica para 2017, o Departamento de Economia da Universidade de Macau antecipa ainda uma baixa taxa de desemprego de 2 por cento – idêntica à actual (era de 1,9 por cento em Novembro).

Já a taxa de inflação, medida através da variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC), deve “continuar a diminuir devido à fraca procura por parte dos residentes”, com o Departamento de Economia da Universidade de Macau a antecipar que se fixe em 2,6 por cento este ano.

No cômputo de 2016 – segundo dados oficiais divulgados na sexta-feira – a taxa de inflação foi de 2,37 por cento, o valor mais baixo desde 2009.