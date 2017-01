DSAT aperta vigilância na Avenida Comercial de Macau

O sistema de videovigilância da Avenida Comercial de Macau vai estar operacional já a partir de amanhã, informou a direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego em comunicado. As câmaras têm por objectivo monitorizar as condições de trânsito e combater o estacionamento ilegal e outras irregularidades que possam impedir o escoamento rápido de trânsito. A DSAT informou ainda que na segunda metade do ano passado procedeu à recolha de combustível em todas as bombas de abastecimento do território, não tendo encontrado quaisquer irregularidades.

