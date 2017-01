DICJ confirma reunião com Jack Lam

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos confirmou na sexta-feira ao portal GGR Asia que representantes do organismo estiveram reunidos no início do mês com o magnata Jack Lam Yin Lok, fundador do grupo Jimei e um influente agente do mercado VIP do território. O encontro teve como grande objectivo obter uma clarificação relativamente aos negócios e às actividades do empresário nas Filipinas.

Por email, o organismo liderado por Paulo Martins Chan, adiantou ao GGR Asia que a reunião decorreu a 5 de Janeiro e teve como propósito esclarecer as acusações endereçadas pelo Governo filipino contra Jack Lam: “O principal objectivo da reunião foi o de dar ao Sr. Lam uma oportunidade para se explicar pessoalmente junto da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos relativamente ao que aconteceu com as suas operações de jogo nas Filipinas. Grande parte das informações que nos chegaram sobre os problemas do Sr. Lam nas Filipinas foram obtidas através da imprensa”, sustenta a entidade responsável pela regulação do sector do jogo em Macau.

O Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenou a apreensão de todos os activos de jogo explorados por Jack Lam no arquipélago sob o pretexto de que o magnata se terá furtado ao pagamento de impostos. Antes disso, Duterte já tinha emitido uma ordem de prisão, acusando Jack Lam de corrupção e de sabotagem económica.

A ordem de prisão de que o magnata foi alvo foi emitida poucos dias depois de as autoridades filipinas terem detido mais de um milhar de cidadãos chineses nas instalações do Fontana Hot Spring Leisure Parks, em Clarks. Os detidos estariam envolvidos na gestão de um portal ilegal dedicado ao jogo electrónico.

Na página web do Grupo Jimei, a empresa identifica o casino Fontana, em Clark, e o Fort Ilocandia Hotel and Casino, em Laog, como os mais notórios investimentos da operadora nas Filipinas. No início de Dezembro, a Pagcor (Philippine Amusent and Gaming Corp) ordenou o encerramento de ambas as valências.