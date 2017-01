Consulado soma segunda vitória consecutiva e lidera 2.ª Divisão

A formação do Consulado de Portugal em Macau continua a somar sucessos na Segunda Divisão e alcançou, no sábado, a segunda vitória na competição diante do Tim Iec por 3-1. A partida começou da melhor maneira, com a formação do Consulado a inaugurar o marcador logo no primeiro minuto. Alex Imbiribeira passou por dois adversários e assistiu o cônsul e capitão Vítor Sereno, que fez o primeiro golo do desafio.

Apesar de ter sofrido um golo madrugador, a formação do Tim Iec não se deixou ir abaixo e teve uma reacção forte, chamando a si a iniciativa do desafio. Aos 15 minutos – e perante um onze do Consulado que permaneceu na expectativa – a postura do Tim Iec deu frutos e Leong Chi Chong reestabeleceu a igualdade no marcador.

No entanto, a igualdade não se manteve por muito tempo. Com o resultado em 1-1, a formação do Consulado voltou a chamar a si, de forma mais agressiva, as rédeas da partida. Com esta atitude, dois minutos chegaram para que a formação se colocasse novamente na frente do placard.

Mais uma vez, Alex Imbiribeira apareceu para fazer a diferença. O atleta brasileiro desmarcou na direita do ataque Tino, que com um remate a meia-altura colocou a bola junto ao poste mais distante da baliza do Tim Iec. O guarda-redes nada pode fazer para evitar o golo.

As contas do desafio não estavam fechadas e o Consulado voltou a festejar novo golo aos 90 minutos, numa jogada concluída pelo próprio Alex Imbirimbeira. Após um cruzamento de Marcos, o homem do jogo colocou a bola de cabeça no fundo da baliza do adversário e carimbou o 3-1 final.

Quando estão disputadas duas jornadas, a formação do Consulado segure na liderança da Segunda Divisão com seis pontos e em igualdade pontual com o Hong Lok, que venceu o Ieong Heng por 4-0, e o T.K.K.L., que impôs uma derrota à Casa de Portugal por 1-0.

Depois de ter perdido na primeira jornada, a Casa de Portugal voltou a somar nova derrota. Chiu Yue Ting, aos 38 minutos, foi o autor do golo que bateu a formação orientada por Pelé.

