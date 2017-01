Clientes do BNU recebem mensagem com transacções rejeitadas que indiciam tentativa de roubo

Alguns clientes do BNU receberam na quinta-feira mensagens no telemóvel sobre a não-autorização de uma transacção no estrageiro no valor de dois dólares. Os clientes nunca tentaram fazer esta operação e por isso o banco aconselha os clientes a entrarem em contacto com os funcionários para resolver a situao avançada -americanos.dos de clientes do banco BNU que receberam mensagens no telemrtes 15 minutos a postura do Tim Iec deu frução.

João Santos Filipe

Na passada quinta-feira alguns clientes do Banco Nacional Ultramarino receberam mensagens no telemóvel a alertar para a rejeição de uma transacção no estrangeiro – que os clientes não tinham realizado – no valor de dois dólares norte-americanos. Na razão avançada na mensagem para a não-autorização do pagamento pode ler-se: “Devido a data de validade inválida”.

Marisol Silva, proprietária do restaurante Tacos, na Taipa, foi uma das clientes do BNU que receberam uma das mensagens em causa, apesar de não ter utilizado o cartão para realizar qualquer operação. O procedimento indica uma tentativa de roubo.

“Na quinta-feira da semana passada recebi uma mensagem a dizer que uma tentativa de transacção com o meu cartão BNU no valor de dois dólares norte-americanos tinha sido rejeitada. A hora da transacção era as 10h06 da manhã”, contou Marisol Silva, ao PONTO FINAL.

“Quando vim do ginásio e vi a mensagem, telefonei para o centro de apoio a clientes do BNU a perguntar o que devia fazer para cancelar o cartão. Nessa altura eles explicaram-me que algo semelhante já tinha acontecido com outras pessoas e que os procedimentos para responder a esta situação já estavam automatizados”, acrescentou.

Além de Marisol Silva, também um amigo da empresária recebeu a mesma mensagem, sendo que no caso deste a tentativa de transacção, que tinha o mesmo valor, se materializou por volta das 10h16 da manhã. Também o amigo de Marisol Silva viu a transacção rejeitada pelo facto da data do cartão inserida não corresponder à correcta.

A mesma situação foi relatada na rede social Facebook, com um residente do território a queixar-se de conhecer pelo menos três outros casos semelhantes. Em comum o facto de todos os utilizadores terem cartões do BNU e as tentativas de transacção terem sido conduzidas na passada quinta-feira.

Nos casos conhecidos pelo PONTO FINAL as situação foram resolvidas sem que os clientes acabassem por ver o seu dinheiro sair das suas contas.

“Cancelei por telemóvel e o procedimento correu bem”, disse Marisol Silva, antes de revelar que suspeita que o cartão que utiliza tenha sido copiado numa máquina ATM de Macau. “Eu só utilizei o cartão em Macau, por isso acho que as coisas estão a acontecer aqui. Utilizei o cartão no casino Venetian no princípio da semana e pode ter sido aí… Não tenho a certeza, mas não vou ao estrangeiro desde Abril e nem nessa altura utilizei este cartão”, revelou.

Porém a situação não deixou de causar estranheza à empresária, uma vez que costuma esconder o código pessoal nas máquinas ATM com a mão e não utiliza o cartão para compras através da Internet.

Ao PONTO FINAL um representante do BNU explicou que estas tentativas de transferir o dinheiro das contas dos clientes com eventuais cartões clonados têm acontecido “algumas vezes”, mas que as “fortes medidas de segurança se têm mostrado eficazes para lidar com estas tentativas”. A situação está a ser tratada com uma “investigação interna”.

O representante do banco sublinhou ainda que todas as operações internacionais realizadas com cartões do BNU são comunicadas por telemóvel aos clientes, como parte das medidas de segurança. A mesma fonte apelou igualmente para que os cliente que recebam este tipo de mensagens sobre operações que não realizaram para entraram em contacto mais rapidamente possível com o banco.

O PONTO FINAL contactou a Polícia Judiciária para tentar saber se este tipo de incidentes só estava a acontecer com cartões do Banco Nacional Ultramarino ou se havia a suspeita de haver um operação concertada da copia de cartões de todos os bancos. Devido ao adiantado da hora a que foi feito o contacto, o jornal não conseguiu obter uma resposta em tempo útil.