CCPPC pede mais estudos ao Governo de Macau

O Chefe do Executivo recolheu sexta-feira vários membros do Comité Nacional da Conferência Nacional de Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC). O encontro serviu para auscultar o plano de estudos sobre novas oportunidades de desenvolvimento de Macau ao abrigo do 13.o Plano Quinquenal da República Popular da China.

Eric Yeung Tsun Man, membro permanente do CCPPC, comunicou a Chui Sai On que a liderança da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês espera que o Governo conduza mais estudos subordinados ao desenvolvimento sustentado do território. As autoridades do Continente instam o Executivo a recorrer a especialistas das Universidades, quer de Macau, quer do Interior da China para levar avante a missão.

Até ao momento foram entregues oito relatórios, relativos a outros tantos estudos, mas deverão ser necessários pelo menos mais seis meses para terminar os trabalhos ainda em curso. Os estudos versam sobre áreas como as estratégias de desenvolvimento das indústrias culturais e a inovação em domínios como a ciência e a tecnologia.