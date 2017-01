Casinos da Sands China engalanados para receber o Ano do Galo

As celebrações do Ano Novo Lunar já arrancaram no Venetian e, mais uma vez, os espectáculos de “video mapping” e de som dão cor e ritmo à área exterior do maior dos casinos do território. “Seasons of Prosperity” vai preencher a fachada do empreendimento com elementos associados à cultura chinesa, ao festival da Primavera e à entrada no novo ano do Galo.

O espectáculo foi imaginado e concebido pela empresa australiana Artists in Motion, que também produziu os espectáculos de Natal projectados no Venetian e no Parisian. Desta vez, até ao dia 14 de Fevereiro, as soluções de ‘video-mapping’ vão ocupar grande parte da fachada do edifício, jogando com as características arquitectónicas do espaço.

“The Venetian Macao 3D Light and Sound Spectacular – Seasons of Prosperity” decorre de 30 em 30 minutos, entre as 18h30 e as 23h. O espectáculo vai poder ser vista de vários pontos da parte exterior do resorte.

Decorações coloridas alusivas o Ano Novo do Galo também estão expostas em toda a área exterior do hotel-casino. Entre os motivos expostos estão lanternas e arranjos florais. Os elementos decorativos estendem-se até ao Parisian, tal como o espectáculo de iluminação “The Parisian Macao Eiffel Tower Grand Illumination Chinese New Year Show” que, também até ao dia 14 do próximo mês, vai decorrer a cada 15 minutos, entre as 18h15 e a meia-noite.

No Venetian, os espectáculos do grupo de dança irlandesa “Riverdance” arrancam já na terça-feira e prolongam-se até ao dia 5 de Fevereiro. Visto por mais de 25 milhões de espectadores em todo o mundo, o espectáculo chega a Macau no âmbito da digressão mundial do 20º aniversário