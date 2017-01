Calder e Davis vencem no Jockey Club de Macau

A dupla formada pelo neozelandês Andrew Calder e a norte-americana Jacqueline Davis foi a grande vencedora do International Jockeys Challenge de Pares Mistos, disputado no sábado na pista do Macau Jockey Club (MJC).

Após as três corridas que compunham a série, a equipa azul, constituída pelo par Calder/Davis, somou um total de 39 pontos. O total foi suficiente para cimentar uma margem de 10 pontos de vantagem sobre a equipa vermelha – dupla formada por Manoel Nunes, de Singapura, e Kim Hye Sun, da Coreia do Sul – que terminou em segundo, com 29 pontos, os mesmos da terceira classificada – a equipa laranja – formada pelo japonês Yutaka Take e a brasileira Jeane Alves de Lemos.

Decisivo para a vitória final da Equipa Azul foi o desempenho de Andrew Calder, que venceu as primeiras duas corridas e somou sozinho 31 dos 39 pontos conseguidos pela dupla.

Luis Corrales, jockey que participou no desafio em representação de Macau – formando a equipa roxa com a irlandesa Emily Finnegan – terminou em sexto e último, com apenas 10 pontos, atrás da equipa xadrez – constituída pelo sul-coreano Moon Se Young e pela australiana Katelyn Mallyon – que ficou em quarto, com 21 pontos e da equipa amarela – Olivier Doleuze, de Hong Kong, e Nanako Fujita, do Japão – quinta, com 15 pontos.