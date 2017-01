Baile de máscaras arrecada 47 mil patacas para obras no Centro do Bom Pastor

As obras necessárias nas instalações do organismo que presta apoio a mulheres marginalizadas ou vítimas de violência doméstica deverão demorar entre nove a 10 meses para serem concluídas. A empreitada está orçada em 110 mil patacas.

Rodrigo de Matos

A Associação Comercial França-Macau (FMBA, na sigla em inglês) organizou um jantar de beneficência com o objectivo de angariar fundos para a renovação dos espaços interiores e para a condução de obras de manutenção nas instalações do Centro do Bom Pastor. O evento temático – intitulado “Le Grand BalMasqué de Versailles” (O Grande Baile de Máscaras de Versalhes) – teve lugar num salão do MGM Macau, na noite de sexta-feira, e permitiu arrecadar um total de 47 213 patacas.

O baile e jantar contou com o trabalho de coreógrafos e directores artísticos para recriar o ambiente dos períodos mais fulgurosos da história do Palácio de Versalhes, em França. Os mais de 300 convidados presentes permitiram à associação alcançar o principal objectivo, que era angariar fundos destinados ao projecto de beneficência: “Foi a segunda vez que organizamos este evento. Desta vez, conseguimos reunir uma verba total acima das 47 mil patacas, o que foi muito positivo”, congratulou-se Ada Chio, responsável da comissão organizadora e membro da FMBA, ontem em declarações ao PONTO FINAL. “Já entregámos o cheque à Arquitectos Sem Fronteiras – Macau, que é quem irá conduzir o projecto de reabilitação”, adiantou a responsável.

Optimizar o Centro

Organização sem fins lucrativos, a secção de Macau da organização não governamental francesa Architects Sans Frontières (ASF) dedica-se à promoção de um ambiente urbano sustentável e socialmente responsável, valorizando a natureza, a diversidade cultural e o património. Nesta intervenção sobre as instalações do Centro do Bom Pastor, a ASF tem como objectivos optimizar a área de descanso exterior, com a reparação de equipamentos de jardim e de lazer e aperfeiçoar o sistema de iluminação interna, o isolamento e impermeabilização das paredes e o sistema de ventilação.

As obras necessárias, estima a ASF-Macau, deverão demorar entre nove a 10 meses para ser concluídas, e custar um total de 110 mil patacas. O Instituto Cultural (IC) financiou a recuperação das paredes exteriores e do telhado do edifício.

O Centro do Bom Pastor é uma instituição dedicada a prestar apoio e abrigo a mulheres marginalizadas pela sociedade ou vítimas de violência doméstica. A organização é administrada pela Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor.