ATFPM pede a Raimundo Rosário explicação racional para aumento de taxas

José Pereira Coutinho defende que o Secretário para os Transportes e Obras Públicas devem uma explicação aos cidadãos para a subida das taxas administrativas ligadas às multas por estacionamento ilegal. Raimundo do Rosário vai receber amanhã o deputado.

João Santos Filipe

A Associação dos Trabalhadores de Função Pública de Macau (ATFMP) vai reunir-se na quarta-feira com o Secretário para os Transportes e Obras Públicas para discutir a questão do aumento das taxas de serviço ligadas ao estacionamento ilegal. A explicação foi avançada ontem pelo presidente da associação, o deputado José Pereira Coutinho, ao PONTO FINAL.

“É um encontro na sequência da manifestação. Os cidadãos estão preocupados e o encontro é bastante importante para perceber melhor o que o Governo pensa sobre o trânsito rodoviário, os parques de estacionamento e o aumento brutal das taxas administrativas. Estas taxas têm causado enormes dores de cabeça aos simples cidadãos de Macau”, afirmou José Pereira Coutinho, ao PONTO FINAL.

“As taxas administrativas são da responsabilidade do secretário [para os Transportes e Obras Públicas]. Ele devem-nos uma explicação racional e consonante com a actual situação de Macau”, acrescentou.

A 8 de Janeiro uma manifestação contra o aumento das taxas administrativas directamente relacionadas com as penalizações por estacionamento ilegal levou milhares de pessoas às ruas de Macau. De acordo com as autoridades foram cerca de 1800 os manifestantes presentes, ao passo que a organização refere que estiveram concentrados 5000 residentes.

Um dos pontos que a ATFPM vai tentar perceber amanhã é se o director da Direcção para os Assuntos de Tráfego (DSAT), Lam Hin San, está a actuar com o total apoio de Raimundo Rosário, ou se há uma posição diferente do secretário:

“Vamos tentar perceber qual é a posição do Secretário porque a actuação da DSAT tem sido muito ditatorial. Se calhar vai haver mais taxas, como prometeu o director da DSAT. Queremos saber se este também é o ponto de vista do secretário”, explicou o deputado.

“Queremos ser informados sobre qual é o planeamento os parques de estacionamento, como é que as pessoas que pagam impostos e taxas de circulação vão ter direito a estacionar os seus automóveis e motociclos nos silos públicos”, sublinhou.

Apesar do encontro, a organização de uma marcha lenta não está excluída, mesmo que Pereira Coutinho tenha a consciência de que o protesto pode causar vários incómodos para os cidadãos: “A marcha lenta não está posta de lado, tudo depende da reunião. Esperamos que os cidadãos de Macau compreendam que se houver uma marcha lenta que isto vai provocar muitos incómodos”, disse o jurista.

Finalmente o deputado da lista ligada à ATFPM explicou que continua a receber queixas sobre a aplicação das multas e que as pessoas não estão dispostas a abdicar dos veículos porque os “autocarros não funcionam e os táxis são uma máfia”.