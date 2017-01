O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, vai atribuir um louvor a Guilherme Ung Vai Meng pelo trabalho que desenvolveu à frente dos destinos do Instituto Cultural ao longo dos últimos sete anos. O anuncio foi feito na sexta-feira durante o jantar de Primavera do IC, com Alexis Tam a louvar a abnegação e o espírito de sacrifício de Ung Vai Meng. A distinção deve ser publicada brevemente em Boletim Oficial.

