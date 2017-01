Acidente ferroviário deixou 27 mortos

Pelo menos 27 pessoas morreram e mais de cem ficaram feridas na noite de sábado na sequência do descarrilamento de um comboio no sudeste da Índia, anunciou ontem um porta-voz dos caminhos-de-ferro indiano.

A locomotiva e oito vagões do expresso 18448 – que fazia a ligação entre Jagdalpur e Bhubaneswar – descarrilaram pelas 23:00 locais, perto da gare de Kuneru, no distrito de Vizianagram, no estado indiano de Andhra Pradesh: “O número de mortos subiu para 23. Há muitos feridos”, afirmou J. P. Mishra, porta-voz da East Coast Railways à agência AFP.

Fontes médicas confirmaram o balanço, mas advertiram para a possibilidade de o número de vítimas mortais vir a aumentar dado que muitos passageiros ficaram presos no interior das carruagens.

As operações de salvamento e resgate prosseguem no local do acidente – o mais recente a atingir uma das maiores redes ferroviárias do mundo – e a circulação de comboios naquela linha costeira foi suspensa.

Desconhecem-se, de momento, as causas do acidente e o número de passageiros que seguiam a bordo.

A 20 de Novembro, um comboio descarrilou perto da cidade de Kanpur, no estado indiano de Uttar Pradesh, no Norte do país, fazendo 142 mortos e cerca de 200 feridos, naquele que foi o pior acidente ferroviário na Índia desde 2010.

Segundo o mais recente relatório oficial, em 2014 ocorreram 28.360 acidentes relacionados com a rede ferroviária da Índia, nos quais morreram 25.006 pessoas.

A rede ferroviária indiana, com 65 mil quilómetros, é a quarta mais extensa do mundo, a seguir à dos Estados Unidos, da Rússia e da República Popular da China.

Conta com 1,3 milhões de funcionários e 12.500 comboios que transportam diariamente cerca de 23 milhões de passageiros.

O governo do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, prometeu investir ao longo de cinco anos 137 mil milhões de dólares norte-americanos na modernização das ferrovias, com o objetivo de as mais seguras, rápidas e eficientes.