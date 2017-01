Versões contraditórias sobre entrega de aquilárias a Ip Son Sang

Na sessão de ontem do julgamento de Ho Chio Meng foi ouvida Wu Kit I, chefe-adjunta do Gabinete do Procurador. A funcionária pública abordou o caso da madeira de aquilária, apreendida no âmbito de outra investigação e que desapareceu da sala de arquivo do Ministério Público e terá sido utilizada para decoração por Ho Chio Meng.

De acordo com as versões de Ho Chio Meng e Wu Kit I, as peças da madeira acabaram por aparecer um dia depois do actual procurador ter perguntado por elas a Ho Chio Meng. Enquanto o arguido afirma que as entregou a Ip Son Sang, a chefe-adjunta do Gabinete do Procurador diz que estas foram encontradas num saco à porta do arquivo.

“O Sr. Machado [funcionário do MP] depois disse que as coisas apareceram no arquivo à parta de entrada. Mas não sei quem é que as colocou lá”, disse Wu Kit I. “O que sei é que estava um processo em curso por causa do extravio das aquilárias, mas assim já não foi preciso continuar com o mesmo”, completou.

Segundo Wu Kit I, parte da madeira estaria no gabinete do Ho Chio Meng, no 6.º andar do edifício Hotline e outra na sua residência. No entanto, Ho Chio Meng nega isso, dizendo que não entregou a madeira de aquilária antes porque teve de ir ao CCAC prestar declarações: “O Procurador Ip Son Sang mostrou-me a fotografia [de uma das aquilárias] e perguntou-me onde estava. Disse-lhe que estava no 6.o andar. Só que o pessoal do CCAC já lá estava todo à minha espera… Fazem as coisas ao mesmo tempo”, disse ontem Ho Chio Meng.

Depois de sair do Comissariado Contra a Corrupção, Ho Chio Meng afirma que esteve no Gabinete de Ligação cerca de uma hora e tal com o telemóvel desligado. Quando saiu diz que voltou ao Hotline para entregar a madeira:

“Quando sai do Gabinete liguei a Ip Son Sang. Fui eu que transportei a aquilária e fiz a entrega das peças. Isso foi logo nessa noite, não no dia seguinte. Há registos disso”, afirmou.

Ho Chio Meng explicou também que aquando a entrega da madeira de aquilária Ip Son Sang da estaria presente e que este lhe terá dito para ir descansar.