Union Pay: Valor de transacções ilegais disparou para quase cinco mil milhões de patacas

Em 2016, as transacções ilegais com recurso a terminais portáteis da Union Pay totalizaram os 4995 milhões de patacas, um valor mais de três vezes superior ao registado em 2005. A Polícia Judiciária prendeu mais de meia centena de suspeitos, a maior parte dos quais oriundos da República Popular da China.

O valor das transacções ilegais com recurso a terminais portáteis da UnionPay International em Macau disparou no ano passado, atingindo 4.995 milhões de patacas, segundo dados facultados pela Polícia Judiciária à agência Lusa.

O valor – quatro vezes superior ao apurado em 2015 (1.224 milhões de patacas ou 143,6 milhões de euros ao câmbio actual) – respeita a 25 inquéritos abertos pela PJ ao longo do ano, dos quais 20 encaminhados para o Ministério Público (MP). Os restantes cinco não seguiram para o MP por “falta de provas”.

As operações em causa são ilegais porque efectuadas em Macau através das máquinas POS (point of sale) da UnionPay China ou outras fornecidas por terceiros, o que faz com que a UnionPay International não receba a percentagem a que tem direito por a transacção ter sido realizada, de facto, fora da China continental.

Segundo a PJ, 53 suspeitos (46 homens e sete mulheres) foram entregues ao MP, dos quais 14 são residentes de Macau, 38 do interior da China e um de Hong Kong.

Após a investigação do MP, foi aplicada a todos os suspeitos a medida de coação de termo de identidade e residência. Os homens foram depois entregues ao Serviço de Migração da Polícia de Segurança Pública para expulsão, explicou a PJ.

As transacções ilegais traduziram-se em prejuízos para a UnionPay International de cerca de 11,38 milhões de patacas – contra prejuízos de 2,29 milhões de patacas sofridos em 2015, segundo os mesmos dados.

De acordo com a PJ, na maioria dos casos detectados em 2016, homens oriundos do interior da China angariaram turistas em casinos ou nos arredores para “lhes prestarem o serviço ilegal de levantamento de dinheiro através de máquinas POS”; mas houve também “algumas casas de penhores e joalharias” que, “para reduzir custos de exploração e ganhar mais lucro, se aproveitaram das máquinas POS da China para também prestarem ilegalmente este serviço”, indicou a PJ.

A polícia especificou que “algumas dessas lojas actuam de uma forma movimentada e mais escondida, recrutando pessoas intermediárias (os chamados ‘barqueiros’) para meterem conversa com os jogadores nos casinos e oferecer-lhes o serviço de levantamento de dinheiro com baixos emolumentos”.

“Uma vez acertado o serviço, os jogadores são levados para dentro de uma viatura estacionada fora do casino ou junto duma loja indicada onde foi instalada a máquina POS”, referiu.

Ao longo do ano passado, foram apreendidas 66 máquinas POS do interior da China.A 05 de Janeiro, a PJ e Autoridade Monetária de Macau anunciaram o primeiro caso de 2017 envolvendo transacções ilegais com recurso a terminais portáteis, relatando inclusive o desmantelamento da “primeira oficina” de modificação de máquinas.

Após uma série de rusgas em lojas situadas em diferentes zonas da cidade foram encontradas dez máquinas POS, inúmeras facturas de transacções feitas com cartões, cadernos de registos e 7,5 milhões de dólares de Hong Kong (907 mil euros) em numerário em oito estabelecimentos.

Durante essa operação, foi descoberta numa joalharia “uma oficina”, onde estavam a ser modificados terminais de pagamento. Segundo a PJ, as máquinas eram trazidas da China para Macau, alteradas na referida oficina para uso próprio ou para venda a outras lojas que recorriam à mesma prática ilícita.

Os 23 detidos – 12 homens e 11 mulheres – foram presentes ao MP por falsificação informática, burla informática e associação criminosa.