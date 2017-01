Inferno no coração de Teerão: O icónico edifício Plasco, no coração da capital iraniana, desabou ao início da tarde de ontem, na sequência de um incêndio de grandes dimensões. Consumido durante horas pelas chamas, o prédio acabou por não resistir. As autoridades iranianas acreditam que o colapso terá surpreendido cerca de três dezenas de bombeiros que se encontravam a combater o incêndio nos andares superiores do edifício. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

