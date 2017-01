Trump já destronou Obama no Museu Grévin, em Paris

A estátua de cera do Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, foi ontem instalada no Museu Grévin, em Paris, ao fim de dois meses de trabalho, no que foi considerado um tempo recorde de produção.

Devido às sondagens de opinião, a instituição tinha apostado que a candidata democrata Hillary Clinton venceria a corrida eleitoral de Novembro de 2016 nos Estados Unidos: “Jamais na história do museu, desde 1882, um personagem foi feito tão rapidamente! Seis meses é o tempo necessário, geralmente. Todas as sondagens colocavam Hillary Clinton à frente, tínhamos começado a sua figura e estava quase pronta”, sublinhou à agência noticiosa francesa AFP Yves Delhommeau, director-geral do Museu de Grévin.

De acordo com Delhommeau, a eleição surpresa de Donald Trump modificou tudo.

“Os nossos escultores lançaram-se imediatamente sobre o novo Presidente eleito, com duas equipas mobilizadas em urgência”, acrescentou, precisando que a estátua de Hillary Clinton foi terminada. “Talvez tenhamos uma outra ocasião…”, sublinhou.

Já instalado desde quarta-feira no Museu de Cera Madame Tussauds, em Londres, Donald Trump substituiu ontem pela manhã Barack Obama em Grévin, na véspera da cerimónia de investidura do Presidente eleito.

Vestido com um fato azul-marinho, uma camisa branca e uma gravata vermelha viva, com um pin da bandeira norte-americana na lapela, a estátua de Donald Trump fará companhia às figuras de Vladimir Putin, Angela Merkel, François Hollande, Isabel II e do papa Francisco.

Barack Obama não deixará de estar no Museu Grévin, já que além de ter sido duas vezes Presidente dos Estados Unidos, ganhou um Prémio Nobel da Paz. O Museu Grévin é um dos mais antigos museus de cera da Europa, tendo sido aberto em 1882.