Prossegue campanha da PSP contra panchões ilegais

No dia de ontem, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o Corpo da Polícia de Segurança Pública, em colaboração com os Serviços de Alfândega e o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, esteve na área do Mercado de São Lourenço e na Rua dos Mercadores na busca por panchões e material pirotécnico importado de forma ilegal para o território.

No entanto não foram revelados qualquer casos de actividades ilegais pela rádio. As operações vão continuar durante as festividades do Ano Novo Chinês.