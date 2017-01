O tempo breve em que a prisão cedeu lugar ao espectáculo

O Estabelecimento Prisional de Macau acolheu na manhã de ontem a Festa de Ano Novo Lunar, que contou com a actuação de 131 reclusos. O espectáculo integrou danças de leão, artes marciais, sorteios de prémios, dança, música e magia. Durante duas horas, o campo de futebol da zona prisional masculina converteu-se em palco improvisado e a expressão artística derrubou, por breves instantes, a moldura quotidiana de betão, arame farpado e silêncio.

Sílvia Gonçalves

Debaixo das tendas azuis, centenas de homens aguardam, estáticos, de olhos postos no palco. Dispostos em redor das mesas, num corredor lateral, fincam as mãos sobre as pernas. O castanho integral dos corpos uniformizados dilui identidades, reduz a personalidade a uma massa humana onde os rostos fechados não traduzem ânimo, júbilo ou excitação. Em cada corpo, um número pregado nas costas. Homens quantificados, nome ocultado pela numeração. Sorvem o chá em copos de papel e o gesto desafia o silêncio que atravessa o colectivo. Sobre o tartan estendido no chão avançam depois os leões e o rufar dos tambores anuncia que o espectáculo vai começar entre muros que parecem tocar o céu. O campo de futebol envolvido por rolos de arame farpado torna-se lugar de música, cor e uma réstia de magia. Rompe-se, por instantes, o vazio ensurdecedor de todos os dias.

Ondula o corpo do dragão conduzido por homens vestidos de negro. Cumpre-se a dança que responde ao ritmo ditado pelos tambores. Em frente, compõe-se a plateia, nas mesas alinhadas de toalha vermelha, preenchidas de uma massa humana institucional: o Secretário para a Segurança, magistrados dos tribunais, os directores de serviços e departamentos. Bebericam o chá, da chávena, numa selecção criteriosa de biscoitos. Sobre o tartan avançam depois mulheres vestidas de rosa para a dança das bandeiras. Aos reclusos sob as tendas azuis, chegam agora taças que fumegam: sopa de galinha com milho, diz a informação facultada pela Direcção dos Serviços Correccionais, a que se seguem leitão, e pato, e galinha, e porco, e camarão, e arroz, e massa, e sobremesa, num festim gastronómico, oferecido pela Cáritas Macau, que disputa atenções com o palco.

Primeiro elas, depois eles. As artes marciais merecem demonstração alargada, numa orquestração sem mácula. Abre-se o espaço depois ao etéreo, numa dança folclórica onde a feminilidade de sete mulheres se liberta do espartilho quotidiano. Cabaia azul-mar, leque rosa, sapato pérola. Impõe-se a melodia que ecoa para lá dos altos muros de betão.

Os movimentos ásperos e a aceleração das ruas chega com uma performance de hip-hop. À contenção inicial, sucede a explosão no corpo púbere de um homem que impõe às pernas uma rotação infinita, e que arranca o espanto à plateia inclinada sobre o chá. Num lugar envolvido em grades e betão, sob o olhar atento de quem, no andar de cima, empunha as armas de olhos fixos no campo convertido em palco, haveria de desabrochar magia. Um arlequim e um palhaço distribuem pedaços de ilusão e sonho onde ele quase sempre escasseia.

As guitarras da banda disposta ao fundo arranham agora as músicas com as letras que os reclusos escreveram. Na batida rock pressente-se mensagem de libertação. Por volta do meio-dia, ainda antes de culminar o espectáculo, anuncia-se a porta de saída à imprensa, desde o início mantida à distância de quem está confinado à reclusão.