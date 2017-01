Novo estabelecimento prisional ainda sem data de abertura

O responsável máximo da Direcção dos Serviços Correccionais (DSC), Cheng Fong Meng, estima que em 2018 serão concluídas as obras da segunda fase da construção do novo Estabelecimento Prisional de Macau, localizado na zona de Ka Ho. “As obras da nova prisão estão divididas em quatro fases, a primeira foi concluída em 2016. A segunda começou em Março de 2016. Conforme o projecto, prevê-se que vá concluir em 2018”, referiu ontem à imprensa o responsável, após a Festa de Ano Novo lunar dos reclusos do presídio do território (ver texto principal).

Já a abertura do estabelecimento continua sem data ou sequer previsão: “Por causa das obras estarem divididas em quatro fases, há a concepção, design e alguns concursos públicos, e muitas vezes há factores imprevisíveis. Por isso não podemos ter uma previsão concreta quanto à data de conclusão das obras”. Também o orçamento envolvido no projecto não conhece ainda definição: “Não temos os dados, mas vamos fornecer os dados posteriormente”, alegou o director dos Serviços Correccionais.

Sobre a capacidade da nova estrutura, Cheng Fong Meng acredita que irá acolher cerca de 1500 reclusos, mas assinala que esta terá uma capacidade máxima de 2700 indivíduos. O responsável diz não existirem ainda planos para o actual edifício, que “em princípio vai ser devolvido ao Governo”. Segundo dados ontem facultados, até 31 de Dezembro de 2016, o Estabelecimento Prisional contava com um total de 1271 reclusos, destes 1023 condenados e 248 presos preventivos. A maior parte é oriunda da China continental (545), seguida de Macau (388) e de um largo contingente de reclusos estrangeiros. (206). S.G.