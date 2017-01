Ning Feng regressa a Macau para interpretar

A Orquestra de Macau (OM) apresenta, a 19 de Fevereiro, pelas 20 horas, na Igreja de São Domingos, o concerto “Ning Feng Interpreta Elgar”. Dirigido pelo jovem maestro de Taiwan, Tung-Chieh Chuang, o concerto conta com a presença do violinista chinês Ning Feng. No regresso ao território e à colaboração com a Orquestra de Macau, o músico vai ainda orientar, a 17 de Fevereiro, uma acção de formação de violino, conduzida em mandarim e inglês. As inscrições estão abertas até 23 de Janeiro.

Vencedor da medalha de ouro na Competição de Violino Paganino, Ning Feng está de regresso a Macau “para interpretar aquele que é considerado nos círculos musicais o magnificente concerto do romantismo britânico para violino – o ‘Concerto para Violino de Elgar’ – revelando o seu estilo particular e extraordinária técnica”, escreve o Instituto Cultural, em comunicado.

Para além do concerto, o músico vai ainda orientar a “Hora de Música – Masterclass de Violino com Ning Feng”, que terá lugar a 17 de Fevereiro, às 19 horas, no Auditório do Museu de Arte de Macau. A iniciativa surge com o intuito de “formar e encorajar talentosos músicos locais”, refere o mesmo comunicado, e permitirá aos participantes “expandirem os seus horizontes musicais e experiências de actuação, oferecendo ainda uma oportunidade para ficarem a conhecer a visão musical deste grande músico”.

As inscrições para a masterclass estão abertas até 23 de Janeiro, e os seleccionados serão notificados até 6 de Fevereiro. Os formandos terão que pagar uma taxa de 100 patacas e aqueles que apenas quiserem assistir podem fazê-lo mediante o pagamento de uma taxa de 40 patacas. Os pagamentos devem ser efectuados nas instalações do Instituto Cultural. Já a entrada para o concerto tem entrada gratuita. Os ingressos serão distribuídos na Igreja de São Domingos no próprio dia, uma hora antes do concerto, estando a distribuição limitada a dois bilhetes por pessoa e feita por ordem de chegada.