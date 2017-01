Ministério do Comércio assegura abastecimento de produtos agrícolas a Macau

O Ministério do Comércio do Interior da China garantiu ontem que os produtos agrícolas vão chegar de forma adequada a Macau e Hong Kong, satisfazendo a procura do mercado durante o período do Ano Novo Chinês.

O Governo da República Popular da China respondeu desta forma, através do porta-voz Sun Jiwen, os desafios logísticos levantados pela chegada do Inverno ao Continente. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o mesmo responsável fez questão de sublinhar que a cadeia de distribuição existente é suficiente para garantir este abastecimento.

Sun Jiwan afirmou igualmente que Shenzhen e Cantão vão servir como locais de reserva para os produtos agrícolas que vão ser enviados para as duas Regiões Administrativas Especiais.