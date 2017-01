Ip Son Sang recebeu representantes do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau

O Procurador do Ministério Público, Ip Son Sang, recebeu na tarde de quarta-feira o Vice-director do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado, Huang Liuquan, o Chefe do Departamento Jurídico do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado, Yang Xiaoshan, juntamente com mais dois representantes do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau. O encontro serviu para discutir o aprofundamento do intercâmbio e da cooperação entre as instituições judiciárias de Macau e da República Popular da China, sublinha o Ministério Público em comunicado.

