Ho Chio Meng recebeu carta a denunciar contratos por “cunha”

O juiz Sam Hou Fai respondeu às acusações com o microfone desligado, no que pareceu uma atitude propositada para evitar que os jornalistas ouvissem a conversa. O ex-Procurador afirmou que a carta tinha ficado no seu antigo gabinete mas que tenciona levar o caso ao CCAC.

João Santos Filipe

Ho Chio Meng afirmou ontem que recebeu uma carta a denunciar que os contratos assinados entre o Ministério Público e uma empresa de obras de decoração se devem à ligação entre um funcionário de topo do órgão judicial e o administrador da companhia. O ex-Procurador fez a revelação no final da sessão, quando refutava algumas provas apresentadas pelo MP e o depoimento da actual chefe-adjunta do Gabinete do Procurador, Wu Kit I.

De acordo com o ex-Procurador, a carta foi recebida algum tempo depois de ter deixado a anterior posição, quando ainda estava em liberdade, e a companhia é a適宜居, ou Sik I Kai, numa tradução fonética. A empresa foi a responsável pelas obras de decoração do novo armazém que o Ministério Público arrendou, após a rescisão dos contratos de aluguer de dois armazéns com as empresas dos co-arguidos do processo conexo ao do Ho Chio Meng, Mak Im Tai e Wong Kuok Wai.

“A Sik I Kai antes de realizar essas decorações nem tinha licença para fazer os trabalhos em armazéns, só em habitações. Como é que uma empresa como a Sik I Kai, que é especializada em obras de residência, consegue fazer obras tão grandes como as do armazém?”, questionou o ex-Procurador.

Ho Chio Meng, que está a ser julgado por alegadamente ter cometido 1563 crimes, informou ainda que o funcionário de topo do Ministério Público e o administrador da empresa estavam relacionados através de uma associação de pais. No entanto, não ficou claro que se essa relação ainda se mantém: “Estes dados constam todos numa carta que recebi quando ainda estava em liberdade”, acrescentou, Ho Chio Meng, que sublinhou que só revelaria a identidade do funcionário às autoridades.

Procurador-Adjunto exigiu provas

As declarações de Ho Chio Meng instalaram a polémica no Tribunal de Última Instância. Sam Hou Fai respondeu ao ex-Procurador e – no que pareceu uma atitude propositada para evitar que os jornalistas ouvissem a resposta – não ligou o microfone. O presidente do colectivo de juízes recebeu duas indicações gestuais do juiz Lai Kin Hong para o facto do microfone não estar ligado, mas Sam Hou Fai pareceu ignorar os avisos.

Na resposta a Sam Hou Fai, o ex-Procurador da RAEM respondeu que iria remeter a denúncia para o Comissariado Contra a Corrupção.

Contudo a acusação fez o actual Procurador-Adjunto Chan Tsz King exigir que sejam apresentadas provas. “Houve aqui uma acusação e é preciso entregar a carta”, apontou.

Por sua vez, Ho Chio Meng explicou que a carta tinha ficado no seu gabinete que depois foi alvo de buscas do Ministério Público pelo que não a tinha em sua posse.

Perante a resposta, Chan Tsz King afirmou que todo o conteúdo no gabinete tinha sido apreendido e que não tinha surgido nenhuma investigação relacionada com as acusações. A resposta do Procurador-Adjunto não confirmou, nem desmentiu, a existência da missiva.