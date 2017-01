Governo responsabiliza empreiteiros e supervisores por falhas de qualidade, assegura GDI

Kwan Tsui Hang confrontou o Executivo com a falta de qualidade nos edifícios de habitação pública e com as falhas de fiscalização do trabalho das construtoras exercida pelas empresas de supervisão. Cheong Ka Lon, coordenador substituto do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas, assegurou que todos são responsabilizados pelas suas faltas.

A deputada Kwan Tsui Hang manifestou, em interpelação escrita dirigida ao Governo, preocupação com a qualidade das obras públicas, nomeadamente no âmbito da habitação pública, indicando como exemplo três edifícios. A parlamentar questionou ainda a avaliação do trabalho das construtoras feito pelas empresas de supervisão, pedindo um melhor trabalho de fiscalização. A resposta chegou pela voz de Cheong Ka Lon, coordenador substituto do Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI), que assegurou que, além dos trabalhos de reparação que são exigidos aos empreiteiros, também as empresas responsáveis pela supervisão são responsabilizadas em caso de falha.

Referindo-se ao Edifício do Lago (na Taipa), ao Edifício Koi Nga (em Seac Pai Van) e ao Edifício Lok Kuan (também em Seac Pai Van), que integram o projecto de 19 mil unidades de habitação pública construídas pelo Executivo, Cheong Ka Lon refere, na resposta dirigida à deputada, que ainda não estão concluídos os procedimentos de aceitação. O responsável explica que devido às falhas causadas por problemas técnicos nos trabalhos de construção, os departamentos de gestão do projecto fizeram pedidos aos construtores nomeadamente para a substituição dos azulejos das paredes e outros trabalhos de reparação. Tal significa que estes edifícios ainda não atingiram os padrões de aceitação.

Cheong Ka Lon explica ainda que quando “o problema de qualidade que é atribuído aos construtores é encontrado nas obras públicas durante o período de garantia, o GDI vai exigir aos empreiteiros que procedam às reparações sob a fiscalização da empresa de supervisão até que a sua qualificação fique confirmada e todos os trabalhos estejam completos, e a GDI inicia os procedimentos de aceitação”.

Referindo-se aos exemplos mencionados, o coordenador substituto assume que esperava que os trabalhos de reparação e a confirmação dos procedimentos de aceitação do Edifício Koi Nga tivessem ficado concluídos ainda durante 2016. Já os edifícios Koi Nga e Lok Kuan devem concluir os procedimentos de aceitação no primeiro trimestre de 2017, prevê o responsável.

Em resposta aos problemas de qualidade verificados, diz Cheng Ka Lon que para além da reparação que é exigida aos empreiteiros, “o Governo vai considerar fazer melhorias no design e na construção em futuros projectos de habitação pública: escolher azulejos mais pequenos e a área de mosaico não exceder 1.8 metros de altura, de forma a melhorar a aderência do azulejo e reservar espaço para a junta de expansão. E os departamentos de gestão do projecto farão o teste de resistência depois da colocação”.

Já sobre a questão de Kwan Tsui Hang, relativa à avaliação dos empreiteiros, Cheong Ka Lon referiu que de acordo com a DSSOPT, de modo a melhorar a qualidade das obras públicas, “o Regime para a Sistematização do Processo de Consulta das Empreitadas de Obras Públicas contém uma base de dados de empreiteiros e avalia a qualidade dos projectos dentro do regime, e usa uma equação de pontuação para decidir se o empreiteiro sobe para um grupo mais alto ou desce para um grupo mais baixo (A,B,C)”. Já as empresas de supervisão, de acordo com os regulamentos de contratação, têm que ser responsabilizadas “pelos erros graves devido a comportamento, omissão, negligência dos membros do grupo de supervisão. Se a empresa não cumprir as suas obrigações, o Governo vai punir a empresa, segundo as regras contratuais relevantes, podendo mesmo romper o contrato. Se o problema na obra for atribuído à companhia de supervisão, então será a empresa a pagar as perdas”, assegura o responsável.