Edifício Ip Heng em Seac Pai Van com concurso para 18 espaços comerciais

O Instituto de Habitação vai realizar um concurso público para 18 espaços comerciais no Edifício Ip Heng, em Seac Pai Vai, e as candidaturas terminam no dia 28 de Fevereiro pelas 17h45.

De acordo com a informação avançada pelo Instituto de Habitação os espaços englobam 12 lojas para venda a retalho e serviços, cinco espaços para venda de comida e ainda um espaço comercial para equipamentos para a cozinha como fogões ou esquentadores. O preço das rendas mensais varia entre as 6000 e as 42 000 patacas.