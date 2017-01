DSSOPT recebeu 28 candidaturas a obras no centro de inspecção de veículos do Cotai

A DSSOPT recebeu ontem um total de 28 candidaturas aos trabalhos de renovação do centro de inspecção de veículos do Cotai, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. De acordo com Chan Keng Sun, arquitecto da Divisão de Projectos e Obras do Departamento de Edificações Públicas da DSSOPT, citado pela mesma estação, a área a ser intervencionada é de cerca de 7,500 metros quadrados, e servirá principalmente para acrescentar uma sala de armazenamento de documentos de veículos, uma sala de conferências multi-funcional e uma área reservada dentro do edifício de escritórios do centro de inspecção. Com um período máximo de construção de 150 dias úteis, a renovação irá incidir na simplicidade e no carácter prático das soluções apresntadas e vai fornecer 100 postos de trabalho.

