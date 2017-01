Donald Trump na Casa Branca vai influenciar a entrada de capital em Macau

A Associação de Pequenas e Médias Empresas de Macau realizou uma palestra com foco na nova situação política e económica global, com a entrada de Donald Trump na Casa Branca. O presidente do Banco Delta Ásia, Stanley Ao, afirmou à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que, depois de Donald Trump assumir funções, as relações sino-americanas vão tornar-se tensas.

O dirigente, que foi candidato ao cargo de primeiro chefe do Executivo, considerou também que a estratégia económica da China Central de estimular o consumo interno vai afectar o influxo, no território, de grandes quantidades de capital tendo a vista a obtenção de lucro fácil. Stanley Ao prevê que, por conseguinte, os valores das fracções imobiliárias do território desçam. O presidente do Banco Delta Ásia insta os residentes do território a terem cuidado relativamente a empréstimos e aos negócios especulativos.