Ding Tian assume funções como Secretário-Geral Adjunto do Fórum de Macau

Ding Tian é o novo Secretário-Geral Adjunto do Fórum de Macau. A informação foi ontem divulgada pelo Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau). Na nota de imprensa enviada às redacções o organismo indica que o novo membro do secretariado assume as funções por indicação do Ministério do Comércio da República Popular da China.

Com uma vasta experiência em assuntos ligados à economia e ao comércio externo, Ding Tian já desempenhou funções no Departamento de Ajuda Externa do Governo Central e domina de forma fluente a língua portuguesa e a realidade dos Países de Língua Portuguesa, uma vez que já exerceu funções em Cabo Verde, Brasil e Timor-Leste.