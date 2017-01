Cooperação continuará a pautar relações Macau-Cantão

A 5ª sessão do 12º Assembleia Popular da Província de Guangdong abriu ontem no centro de convenções Guangzhou Baiyun International. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o Governador substituto da Província de Guangdong, Ma Yurui, apresentou o relatório de trabalho do Governo provincial. O responsável referiu que este é um ano importante para implementar o 13º Plano Quinquenal da República Popular da China e um ano para aprofundar a reforma estrutural da oferta. De acordo com a mesma estação, Ma Yurui disse ainda que em 2016 a Província de Guangdong implementou em profundidade o Acordo-Quadro de Cooperação entre Guangdong e Hong Kong e o Acordo-Quadro de Cooperação Guangdong-Macau, e promoveu em profundidade a liberalização comercial de Guangdong, Macau e Hong Kong, tendo ainda avançado com a construção do porto Zhuhai-Macau e da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

