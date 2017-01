O Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, garantiu ontem que o Governo vai continuar a trabalhar para aprofundar a construção de uma sociedade alicerçada no Estado de Direito. Para tal, diz o líder do Governo, vão ser investidos maiores recursos na sensibilização e na promoção da Constituição e da Lei Básica. As declarações de Chui Sai On foram proferidas durante a cerimónia da tomada de posse dos novos corpos gerentes da Associação de Agentes da Área Jurídica de Macau.

