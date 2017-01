Chan Meng Kam questiona o Governo sobre contrato da CTM

A reforma da indústria local de telecomunicações tem estado em foco ao longo dos últimos meses e, no entender de Chan Meng Kam, constitui uma das preocupações mais prementes da população do território. Numa interpelação escrita dirigida ao Governo, o deputado volta a defender que o facto de a Companhia de Telecomunicações de Macau (CTM) se manter a concessionária dos activos fixos é prejudicial para os consumidores do território. Chan Meng Kam sustenta que o direito a explorar a rede de activos fixos coloca em causa o princípio da igualdade de concorrência e propicia tarifas altas e uma fraca qualidade do serviço prestado.

O deputado recorda a posição do Governo, que defende que a CTM não cometeu qualquer infracção à lei e, como tal, garantiu a renovação automática do contrato de concessão das telecomunicações até 2021. A decisão, garante Chan, “causou algumas críticas por parte de todos os sectores da sociedade”.

Ao Governo, que “declarou que devido às restrições dos contractos, o que pode fazer é limitado”, Chan Meng Kam pergunta: “O Executivo já avaliou o impacto e as perspectivas do contrato [com a CTM] no que concerne ao desenvolvimento das telecomunicações de Macau? (…) Sob as restrições do contrato de concessão, existem medidas futuras para solucionar os actuais problemas de forma a uma competição justa e eficaz no mercado das telecomunicações que beneficie o público?”

Na interpelação que dirige ao Governo, o deputado também faz referência a uma reunião da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da Administração Pública que decorreu em Agosto último, na qual representantes do Governo garantiram a actualização e optimização dos activos de concessão. No entanto, a lista de activos na posse da CTM em 2016 nunca foi divulgada. Chan Meng Kam quer saber, na sua interpelação, o porquê de o Governo não tornar os activos de concessão actualmente geridos pela Companhia de Telecomunicações de Macau.

O deputado sustenta ainda que os serviços de telecomunicações envolvem grandes interesses públicos e que, em Macau, não existe um plano geral para este tipo de prestação. Para além de afectar os cidadãos do território, a falta de acção do Governo atrasa o desenvolvimento das tecnologias de informação e as condições favoráveis à construção de uma cidade inteligente, remata o grande vencedor do último acto eleitoral para a Assembleia Legislativa.