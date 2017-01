Caleb Ewan vence pela segunda vez no Tour Down Under

O australiano Caleb Ewan (Orica Scott) alcançou ontem a segunda vitória no Tour Down Under, na Austrália, ao triunfar na terceira etapa, na qual Ruben Guerreiro (Trek-Segafredo) foi o melhor português, ao acabar em nono.

Na tirada que ligou Glenelg a Victor Harbor, o ‘sprinter’ australiano cumpriu os 144 quilómetros em 3:24.45 horas, o mesmo tempo que os outros dois ciclistas que completaram o ‘pódio’: o eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), bicampeão mundial de estrada, e o italiano Niccolo Bonifazio (Bahrain-Merida).