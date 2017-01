Associação quer que Governo acelere procedimentos de criação do salário mínimo

A Associação People’s Power organizou ontem uma conferência de imprensa para exigir ao Governo que coloque um travão à importação de trabalhadores não-residentes para o sector dos transportes e acelere os procedimentos de criação e implementação do salário mínimo.

O organismo defende que o Executivo deve manter-se fiel à decisão de não permitir a importação de trabalhadores estrangeiros para o sector dos transportes, argumentando que muitos nem sequer sabem conduzir de acordo com as regras em vigor no território.

A Associação defende ainda que esta é a altura ideal para rever o valor do salário mínimo para trabalhadores da limpeza e do sector da segurança e pede explicações ao Executivo sobre o andamento dos trabalhos relativos à criação de um salário mínimo universal.

Por último, o organismo contesta a subida de alguns bens essenciais e pede ao Governo para estabelecer mecanismos de controlo do preço de alimentos como a carne ou vegetais.