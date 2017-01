Assembleia Popular da província de Cantão menos focada em Macau

A quinta sessão da 12.ª Assembleia Popular da vizinha Província de Cantão arrancou ontem e, na qualidade de membro da comissão de Macau, Melinda Chan, considerou que os trabalhos da província para este ano estão menos focados no território do que em anos anteriores.

A também deputada à Assembleia Legislativa diz, segundo a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que houve falta de novas ideias inovadoras e que o relatório foca essencialmente a implementação do turismo individual de embarcações de recreio, a circulação automóvel de veículos com matrículas de Macau na Ilha da Montanha e as políticas para impulsionar o empreendedorismo jovem entre Macau, Cantão e Hong Kong.

Já O Hoi Fan diz que as principais preocupações do organismo devem passar pel aplicação das medidas já decididas, principalmente no que diz respeito à entrada dos veículos em Hengqin, simplificando os procedimentos nas fronteiras.